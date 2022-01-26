Автоволонтеров для помощи врачам ищут в Петербурге

Петербургским врачам ищут помощь автоволонтеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вновь начала работать акция "Подвези врача". Из-за колоссального роста заражений в городе медики не успевают посетить всех пациентов. Так, за минувшие сутки в Северной столице было выявлено более 10,5 тысяч заболевших. Поэтому в городе ищут автоволонтеров. Об этом 26 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Помощь волонтеров всегда важна и востребована, но в период пандемии особенно. Они работают в колл-центрах, доставляют лекарства и продукты. Сейчас очень нужна помощь автоволонтеров, чтобы участковые врачи могли быстрее добраться на вызовы к пациентам, а заболевшие - скорее получать медицинскую помощь, - сказал губернатор Александр Беглов.

Из-за роста заражений в Петербурге выросло количество выездных ПЦР-тестов, а также прививок. Это очень сильно увеличило нагрузку на врачей.

С начала работы проекта к автоволонтерам присоединилось около 200 петербуржцев. Они помогли медикам быстро добраться к 8286 пациентам, потратив более 2350 часов личного времени и проехав более 9128 км. Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, надо заполнить форму по ссылке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: