Администрация Адмиралтейского района начала проверку после гибели собаки, которую убила глыба льда с крыши

Администрация проверит работу коммунальщиков после гибели собаки. Фото: vk.com/spb_today

В администрации Адмиралтейского района прокомментировали трагедию с погибшей собакой. Ее убила упавшая с крыши дома глыба льда, когда с питомцем гуляла хозяйка – 13-летняя девочка. Местные жители уверяют, что ограждений и объявлений об уборке не было. Чиновники отвечают – были.

- В целях обеспечения безопасного прохода жителей по тротуару, по адресу: Малодетскосельский пр., д. 22 / ул. Бронницкая, д. 29 производились плановые работы по очистке кровли многоквартирного дома от снежных масс и наледи. Управляющей организацией заблаговременно проводится работа по информированию жителей посредством сигнальных лент, ограждений и размещению объявлений на парадных, фасадах, - говорится в ответе районной пресс-службы на запрос «КП-Петербург».

В администрации уверяют, что коммунальщики всегда дежурят на месте работ и предупреждают прохожих через громкоговоритель или свистками.

Что произошло в случае с гибелью собаки, установит проверка.

- По факту несчастного случая с участием домашнего животного проводится служебная проверка, по ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников управляющей организации, - отмечают районные власти.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: