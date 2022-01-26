В Петербурге появится фонтан на Аллее чернобыльцев

На Аллее чернобыльцев в Петербурге появится фонтан Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Аллее чернобыльцев появится фонтан. Сейчас она тянется от Долгоозерной улицы до Шаврова в Приморском районе. Ее открыли еще в 1999 году. Ожидается, что фонтан появится там в 2023 году. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Территория аллеи в створе улицы Шаврова нуждается в дополнительном благоустройстве, – заметил заместитель главы администрации МО Юнтолово Алексей Матушкин. – Хотелось бы, чтобы благоустройство с фонтаном и прилегающим благоустройством было полностью – в комплексе, единым целостным объектом.

Известно, что проектировать фонтан начнут в этом году. Спонсироваться работа будет из городского бюджета по программе "Формирование комфортной городской среды". А вот строить его будут уже в 2023 году.