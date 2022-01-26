Два человека умерли после обследования желудка в петербургском медцентре

СК возбудил дело после гибели двух пациентов, прошедших обследование желудка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК России выясняют обстоятельства внезапной гибели двух пациентов диагностического центра, которые внезапно умерли после безобидного обследования желудка.

- Два пациента, проходившие 23 и 25 января 2022 года медицинское исследование желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе Петербурга, были доставлены в больницу, где скончались, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Кроме того, еще два человека после процедуры были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Сейчас следователи и криминалисты СК работают в медцентре. Они изымают документы и назначают необходимые экспертизы.

По факту гибели пациентов возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.