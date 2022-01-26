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Происшествия26 января 2022 14:32

Два человека умерли после обследования желудка в петербургском медцентре

Делом занялся Следственный комитет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
СК возбудил дело после гибели двух пациентов, прошедших обследование желудка.

СК возбудил дело после гибели двух пациентов, прошедших обследование желудка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК России выясняют обстоятельства внезапной гибели двух пациентов диагностического центра, которые внезапно умерли после безобидного обследования желудка.

- Два пациента, проходившие 23 и 25 января 2022 года медицинское исследование желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе Петербурга, были доставлены в больницу, где скончались, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Кроме того, еще два человека после процедуры были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Сейчас следователи и криминалисты СК работают в медцентре. Они изымают документы и назначают необходимые экспертизы.

По факту гибели пациентов возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.