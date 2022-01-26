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Здоровье26 января 2022 14:44

Петербуржцы пожаловались на сбой в работе сервиса «Стопкоронавирус.рф»

Сервис показывал, что смертность от ковида в Петербурге равна нулю
Наталья МАТВЕЕВА
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Сайт со статистикой сбоил с утра. Фото: стопкоронавирус.рф

Сайт со статистикой сбоил с утра. Фото: стопкоронавирус.рф

Сбой в работе сайта «Стопкоронавирус.рф» произошел утром 26 января. Портал показывал неверные данные по заболеваемости. На странице сервиса было указано, что число умерших от ковида в городе на Неве равняется нулю, хотя этот показатель стабильно не опускается ниже 50 человек. Цифру смогли поправить лишь спустя время.

- За сутки в Петербурге госпитализировали 786 человек с коронавирусом, еще 55 — умерло, — говорится сейчас на сайте.

По обновленным данным, всего за минувшие сутки был выявлен 10581 случай заражения. Всего смогли вылечиться от болезни 3118 человек. Сейчас коллективный иммунитет в городе составляет 84,6%.

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