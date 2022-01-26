Стая безнадзорных собак терроризирует жителей юго-запада Петербурга

Жители юго-запада Петербурга жалуются на стаю бездомных собак. Фото: предоставлено "КП"

Стая безнадзорных собак терроризирует жителей Дудергофа, исторического района юго-запада Петербурга. Жалобы людей неоднократно появлялись в соцсетях. На связь с редакцией «КП-Петербург» вышла местная жительница Татьяна, которая на неделе столкнулась с семью собаками, агрессивно лающих на нее. Женщина хладнокровно сняла все произошедшее на видео. По ее словам, животные оккупировали главный проспект района, и люди теперь его сторонятся – приходится оббегать опасную территорию через Парковую улицу. Татьяна заверяет, что такая ситуация происходит уже несколько лет.

- Собак подкармливает местная жительница, она себя считает неприкосновенной. Одно время у нее была «черная передержка», но из-за плохих отзывов в интернете ей перестали привозить собак. Было время, когда одна из собак загрызала других прямо во дворе, вой стоял ужасный. Что самое интересное, собаки постоянно меняются. То одни, то другие. По проспекту уже фактически никто не ходит. И все это продолжается уже много лет. При этом со слов женщины, собаки к ней отношения не имеют, якобы они проживают в соседнем доме, - говорит Татьяна.

Публикация о наличии в районе агрессивных безнадзорных собак собрала 600 комментариев в группе «Транспортный коллапс, Красное Село». Люди спорят, как быть с собаками, и просят помощи. Кто-то хочет решить проблему радикально, то есть убить животных, боясь за здоровье родных, в том числе детей. В «КП-Петербург» постучались зоозащитники с просьбой мирно разрешить проблему. Отловом безнадзорных животных и передачей их в приюты в городе занимается комитет по благоустройству. Там редакции сообщили, что в курсе проблемы, но дать оперативный комментарий не смогли.

«КП-Петербург» проследит за развитием ситуации. Не исключено, что собак на днях отловят.

ОБНОВЛЕНИЕ от 21:58:

Собак отловили под присмотром участкового. Их судьбу уточнят позднее.