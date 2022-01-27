Частный дом сгорел в Выборгском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге сгорел частный дом в Выборгском районе города. В 00:35 часов 27 января 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании по адресу дом 12-12А по Вокзальной улице. На место направилась бригада спасателей.

- По указанному адресу пожарные обнаружили, что горит двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12 на 12 метров и пристройка размером 8 на 8 метров. Из-за угрозы дальнейшего распространения огня уровень пожара был повышен до 1 БИС, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

Спасатели боролись с пламенем более полутора часов. В итоге в 2:08 огонь был локализован, а ранг пожара понижен до первого номера.

С огнем боролись 27 спасателей и шесть пожарных машин. Сведения о пострадавших пока не поступали. Причины возгорания также не установлены.