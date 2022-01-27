Трое подростков раздели и избили 11-летнего мальчика в парадной дома в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает подростков, которые избили и раздели 11-летнего мальчика. Около восьми часов вечера 26 января 2022 года в отделение МВД по Невскому району обратилась 37-летняя мать ребенка, которая и рассказала о произошедшем. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина пояснила, что в период с 17 до 18 часов в парадной дома 19 по улице Подвойского, где находится общежитие, твое подростков 15-16 лет напали на ее сына, - рассказал источник.

Сначала подростки избили руками и ногами 11-летнего мальчика, после этого они сняли с него брюки и стали снимать все происходящее на мобильный телефон.

Женщина собирается с ребенком обращаться в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. На данный момент полиция пытается установить личности нападавших.