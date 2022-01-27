Памятник Блокадному учителю открыли в Соляном переулке

В Соляном переулке открыли памятник «Блокадному учителю» / Фото: Борис Пиотровский

В Санкт-Петербурге 27 января 2022 года в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады открыли памятник "Блокадному учителю". Композиция разместилась в Соляном переулке в центре города. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Вадим Леонтьев.

- Хочу воздать должное всем учителям. И блокадным педагогам, и сегодняшним, которые работают в ковидное время. Это памятник мужеству всех учителей. Но прежде всего, конечно — блокадных, - отметил градоначальник.

Открытие состоялось в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады / Фото: Борис Пиотровский

Памятник был создан по инициативе Надежды Строгоновой, которая сама работала учителем во время блокады в детском доме и школе номер 161 на 6-й Советской улице. Во время войны в здание школы попал снаряд. Тогда погибли пять учителей. Стоганова также попросила установить памятную доску на том месте, где находилась школа.

Создателем памятника стал скульптор Владимир Бродарский.