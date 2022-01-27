Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 15:26

Петербуржец собрал первый в мире велосипед на лыжах

Пока изобретатель Игорь Баронас тестирует свое новое творение в парках города
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У велосипеда сзади еще крутится пропеллер. Фото: Игорь Баронас

У велосипеда сзади еще крутится пропеллер. Фото: Игорь Баронас

Известный в Петербурге изобретатель необычных велосипедов показал свой новый проект. На этот раз мужчина поставил велосипед на лыжи. Как утверждает петербуржец, это первый в мире аэроскибайк.

Изобретение традиционно желтого цвета, имеет стандартную раму, но вместо колес – лыжи. Но и это не самое интересное. Сзади у необычного транспортного средства – пропеллер. При вращении педалей лопасти двигаются за счет обычной цепи и помогают байку ехать быстрее.

Пока Игорь Баронас тестирует свое новое изобретение в парках города. Напомним, петербуржец известен на всю страну как необычный изобретатель. Мужчина собрал самый высокий велосипед в мире высотой 6 метров 43 сантиметров. Также у него были велосипед-кровать, велосипед-фонарь.