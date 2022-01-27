В Петербурге 17-летняя девушка варила наркотики и попала в больницу с острым отравлением

17-летняя петербурженка организовала нарколабораторию на проспекте Героев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело о производстве наркотиков в крупном размере было возбуждено в отношении 17-летней девушки, которая устроила нарколабораторию в квартире на проспекте Героев. Оттуда «Уолтера Уайта»* в юбке увезли в больницу с острым отравлением.

- 21 января поступило сообщение от родителей девушки 2004 года рождения о том, что их дочь заперлась в квартире дома на проспекте Героев и варит наркотики с неизвестными людьми. Там же распивают алкоголь, - сообщает источник «КП-Петербург».

Чуть позднее в полицию поступила телефонограмма из больницы, гуда с острым ингаляционным отравлением неизвестным наркотическим веществом, дополненным отравлением этанолом поступила та самая девушка. Скорую она вызвала сама, когда почувствовала себя плохо.

В итоге полицейские добрались до плохой квартиры и, увидев обстановку, возбудили уголовное дело о производстве наркотиков. По этой, весьма строгой статье, девушке и ее подельникам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

* - герой сериала «Во все тяжкие», занявшийся производством наркотиков после получения смертельного диагноза от врачей.