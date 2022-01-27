В трех больницах Петербурга развернули 400 коек для больных коронавирусом

В Петербурге развернули еще 400 коек для больных ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В трех больницах Петербурга развернули около 400 дополнительных коек для больных коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-служба комздрава Северной столицы. 75 мест для зараженных нашлось даже в Роддоме №16. Еще 51 койку взяла на себя Детская горбольница святой Ольги. Кроме этого 60 мест для пациентов с COVID-19 развернули в Психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова.

Итого в городе есть 8 667 ковидных коек. Из них более 25% остаются свободными. В комитете по здравоохранению подчеркивают, что основная нагрузка в Северной столице приходится на амбулаторное звено. Но и про стационары не забывают – из-за волны «омикрона» город ежедневно бьет рекорды по суточному числу заболевших.

- Растет заболеваемость среди детей и беременных, поэтому потребовалось увеличить коечный фонд именно для этих категорий населения, - отметили в пресс-службе комздрава.

К слову, на дому сейчас лечатся под 70 тысяч больных коронавирусом и пневмонией.

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