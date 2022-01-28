Мужчина провалился под лед реки Невы, пытаясь сократить путь до дома. Фото: google.com/maps

41-летний мужчина провалился под лед Невы, пытаясь сократить дорогу до дома. Все произошло под Петербургом, в районе берега поселка Павлово, возле интерната «Логос». В полицию о происшествии сообщила мать неудачливого путника. К счастью, все закончилось благополучно.

- На место прибыл наряд МВД, но мужчина был в порядке. С него взяли объяснительную. Он рассказал, что действительно провалился, но только частично – в промоине застряла нога. По словам мужчины, он хотел сократить путь через реку, но угодил в ловушку. Выбрать у него получилось самостоятельно, - уточнил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В итоге пострадавшему не вызвали «скорую», он поспешил домой, чтобы скорее высушить одежду и согреть ногу. Однако по факту происшествия все еще проводится проверка полиции.