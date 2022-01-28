Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Петербурге 28 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 28 января 2022 года начали действовать новые коронавирусные ограничения, которые коснутся несовершеннолетних жителей города. Вплоть по 13 февраля детям в городе нельзя будет появляться в общественных местах, ходить в музеи, театры, кино и многие другие места.

- Дополнительное образование для несовершеннолетних переходит в дистанционный формат. Это касается и различных кружков и секций, - ранее рассказали в Смольном.

Также детям и подросткам нельзя посещать зоопарки, выставки, бассейны, крытые катки, а также многое другое.

Напомним, что накануне в Петербурге началась запись подростков на вакцинацию. В городе организовали 59 прививочных пунктов, где детей от 12 до 17 лет будут прививать вакциной "Спутник М".

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