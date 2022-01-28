В ЦПКиО Петербурга закрыли вход в музеи и на мастер классы для детей и подростков Фото: Олег ЗОЛОТО

С 28 января 2022 года в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения, направленные против коронавируса. Новые запреты коснулись детей и подростков. В связи с этим в ЦПКиО закрыли мастерские, а также многие другие развлечения для несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

- С 28 января по 13 февраля отменяется проведение шоу-программы "Секрет стеклодува" . Возврат купленных билетов осуществляется в соответствии с действующим законом на сайте по продаже билетов, - рассказали в пресс-службе Елагина острова. - Индивидуальные мастер-классы в Стеклодувной мастерской проводятся только для совершеннолетних посетителей.

Также для детей временно закрыт вход на мастер-классы, в музеи, на концерт и экскурсии. При этом они смогут все еще посещать каток, мини-зоопарк и площадки, пользоваться прокатом лыж и финских саней.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: