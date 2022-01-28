Снежный рекорд установлен в Петербурге 28 января

Санкт-Петербург обновил снежный рекорд нынешней зимы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге установлен снежный рекорд этой зимы. Об этом 28 января 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Снег начал засыпать город еще накануне утром с приходом североатлантического циклона "Мари". Только за сутки в Петербурге выпало 6 сантиметров снега.

- За последнюю ночь в осадкомеры метеорологов там попало 3 мм осадков. Это привело к заметному росту высоты снежного покрова. За минувшие сутки она увеличилась на 6 см и теперь составляет 38 см, что является самым высоким показателем нынешней зимы, - рассказал Леус.

Отметим, что за текущие дни января в Петербурге выпало уже 48 мм осадков, что составляет 126% от месячной нормы января.

Куда более снежно в Ленинградской области. Лидеры по высоте сугробов в 71 сантиметров стали Тихвин и Лодейное Поле.

Ожидается, что в субботу снег утихнет, а новые снегопады придут в воскресенье.