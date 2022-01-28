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Общество28 января 2022 8:26

Станция метро в Кудрово Ленобласти откроется в 2029 году

Она станет второй станцией в 47-м регионе
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Первая в Ленобласти станция метро откроется в 2029 году

Первая в Ленобласти станция метро откроется в 2029 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторая в Ленинградской области станция метро откроется в 2029 года. Она расположится в городе Кудрово. Об этом 28 января 2022 года рассказал председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

- В рамках развития Санкт-Петербургской агломерации будет развиваться и метро в этом направлении, - отметил глава комитета.

Помимо метро в Ленинградской области в целом будет развиваться маршрутная сеть. Постепенно она будет меняться с учетом новых развивающихся районов и маятниковой миграции, так как многие жители области работают и учатся в Петербурге.

Кроме того, наземный транспорт тоже будет развиваться. В первую очередь в области на маршруты выйдут более вместительные автобусы, способные перевести большее количество пассажиров.

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