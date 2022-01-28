Смертельное ДТП перекрыло движение по трассе «Кола» в Ленобласти

На Мурманском шоссе произошло массовое ДТП. Фото: Яндекс.Карты.

Массовое ДТП полностью перекрыло проезд по федеральной трассе «Кола», она же Мурманское шоссе. Авария произошла утром 28 января на 105-м километре. Здесь столкнулись три грузовых и два легковых автомобиля. Без жертв не обошлось.

- В 11:00 произошло столкновение трех грузовых и двух легковых транспортных средств. Движение транспорта из-за ДТП полностью перекрыто. По предварительной информации, результате аварии погиб один человек, - сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Авария произошла в районе поселка Кисельня. Сейчас в обе стороны на Мурманском шоссе собралась пробка, длиной по три километра в каждом направлении.

ОБНОВЛЕНО:

Движение открыто в реверсивном режиме.