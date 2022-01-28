Музей Анны Ахматовой вернет деньги за билеты юным посетителям

Музей Ахматовой приглашает взрослых. Детям пока нельзя. Фото: Артем КИЛЬКИН

Музей Анны Ахматовой объявил о запрете для посещения детьми и пообещал вернуть деньги за билеты тем юным посетителям, которые уже успели приобрести их ранее. Это же касается и родителей, которым предложен и альтернативный вариант.

- С 28 января по 13 февраля мы не можем принимать посетителей младше 18 лет. Приносим извинения юным любителям поэзии! Все, кто приобрел билеты на выставку «Гоголь. С носом» и спектакль «Ночь перед Рождеством», могут сделать возврат. Или устроить себе родительский выходной и 29 января прийти на программу без детей, - говорится Инстаграм-аккаунте музея.

Тем, кто все же решит прийти на встречу с искусством, в качестве приятного бонуса предлагают бесплатно посетить новую выставку «Иосиф Бродский. Натюрморт» и мемориальную квартиру Ахматовой-Пуниных.

Напомним, что по новым карантинным нормам, детям и подросткам до 18 лет запрещается посещать театры, музеи, выставки, кино, аквапарки, зоопарк, цирк и прочие места общественного культурного досуга.

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