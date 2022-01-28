КГИОП признал памятником фундамент Благовещенской церкви на площади Труда

Фундамент уничтоженной церкви признали памятником. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) признал памятником фундамент Благовещенской церкви, ранее стоявшей на площади Труда.

- Каменная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в русско-византийском стиле по проекту архитектора Константина Тона для лейб-гвардии Конного полка в 1844-49 годах, - сообщает пресс-служба комитета.

На церемонии заложения присутствовал лично император Николай I, выделивший деньги на строительство церкви.

Храм был пятиглавым, в отделке фасадов использовались путиловский камень и финский гранит. Внутреннее убранство поражало мрамором, позолотой и художественной росписью.

Благовещенская церковь была закрыта в 1928 году, а годом позже снесена, как мешавшая устройству трамвайных путей на площади Труда.

Основание храма было найдено во время раскопок в 2021 году.