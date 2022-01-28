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Общество28 января 2022 15:55

Жительница Ленобласти заявила о мужчине, который влезает к ней в окно и принимает душ

В полицию женщина заявила, найдя на полу мокрые тряпки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Жительница Каменногорска рассказала о мужчине, который проникает в ее ванную.

Жительница Каменногорска рассказала о мужчине, который проникает в ее ванную.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района Ленинградской области разбирается с заявлением жительницы города Каменногорск. Дама уверена, что в ее квартиру по ночам залезает неизвестный злоумышленник, который…принимает душ.

- В дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение от жительницы дома 70 по Ленинградскому шоссе в Каменногорске о том, что посторонний человек проникает ночью, когда она спит, через окно. Пользуется душем, - сообщает источник «КП-Петербург».

Хозяйка квартиры уверена, что незваный гость открывает форточку или аккуратно вынимает стекло, а потом вставляет его обратно, когда уходит.

К выводу, что злодей без разрешения моется в ванной, женщина пришла после того, как нашла мокрые тряпки на полу.

Теперь она просит приехать к ней полицию, чтобы докопаться до правды. Но только после 21:00, до этого времени заявительница работает.