Жительница Ленобласти заявила о мужчине, который влезает к ней в окно и принимает душ

Жительница Каменногорска рассказала о мужчине, который проникает в ее ванную. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района Ленинградской области разбирается с заявлением жительницы города Каменногорск. Дама уверена, что в ее квартиру по ночам залезает неизвестный злоумышленник, который…принимает душ.

- В дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение от жительницы дома 70 по Ленинградскому шоссе в Каменногорске о том, что посторонний человек проникает ночью, когда она спит, через окно. Пользуется душем, - сообщает источник «КП-Петербург».

Хозяйка квартиры уверена, что незваный гость открывает форточку или аккуратно вынимает стекло, а потом вставляет его обратно, когда уходит.

К выводу, что злодей без разрешения моется в ванной, женщина пришла после того, как нашла мокрые тряпки на полу.

Теперь она просит приехать к ней полицию, чтобы докопаться до правды. Но только после 21:00, до этого времени заявительница работает.