Петербуржцы написали 50 тысяч писем Деду Морозу из Великого Устюга

Подарки будут отправлять до конца года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские дети написали 50 тысяч писем Деду Морозу из Великого Устюга. Об этом рассказали в почтовой службе волшебника. Среди просьб и пожеланий были не только детские, но и взрослые.

Теперь помощники сказочного дедушки начали читать послания, разбирать, что именно просили малыши в этом году. Затем Дедушка Мороз будет отвечать на письма и отправлять подарки. Из-за большой загруженности изучать пожелания детей Почта может только после новогодних праздников, ведь в день приходит по 10 тысяч писем со всего мира. Подарки будут приходить детворе в течение всего года.

Кстати, дети не только просят подарки, но и пишут пожелания Дедушке Морозу, рассказывают о своих успехах и оценках.