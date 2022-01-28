Петербуржцы написали 50 тысяч писем Деду Морозу из Великого Устюга

Подарки будут отправлять до конца года.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербургские дети написали 50 тысяч писем Деду Морозу из Великого Устюга. Об этом рассказали в почтовой службе волшебника. Среди просьб и пожеланий были не только детские, но и взрослые.
Теперь помощники сказочного дедушки начали читать послания, разбирать, что именно просили малыши в этом году. Затем Дедушка Мороз будет отвечать на письма и отправлять подарки. Из-за большой загруженности изучать пожелания детей Почта может только после новогодних праздников, ведь в день приходит по 10 тысяч писем со всего мира. Подарки будут приходить детворе в течение всего года.
Кстати, дети не только просят подарки, но и пишут пожелания Дедушке Морозу, рассказывают о своих успехах и оценках.