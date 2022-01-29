МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в Санкт-Петербурге 29 и 30 января

Метель и снегопад придут в Северную столицу в эти выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В город придет снегопад, метель и гололедица, предупреждают в Главном управлении МЧС по Петербургу.

Погода начнет ухудшаться с 23 часов 29 января и продолжит портиться на следующий день.

- 30 января в Санкт-Петербурге ожидается сильный снег, местами метель. Ветер юго-восточный порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица, - обращают внимание в пресс-службе регионального управления МЧС.

Автомобилистов просят не превышать разрешенную скорость на дорогах, проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта из-за большого риска ДТП.