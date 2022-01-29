Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опроверг фотографию морга в отчете об очередях в поликлиниках

В комздраве не подтвердили слухи о том, что для отчета сфотографировали дверь морга, а не поликлиники. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению.

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга высказались о фотографии с отчета об очередях в поликлиниках, опубликованном недавно в группе ведомства «Вконтакте». Многим подписчикам паблика показалось, что это совсем не дверь поликлиники, а дверь морга.

- Комитет по здравоохранению выступает с опровержением информации о том, что на фотографии отчета контрольно-линейной службы запечатлен морг. На фото - дверь Городской поликлиники номер 21 Московского района, вход в кабинет 22.

К Комментарию комитет прикрепил фотографию здания, где видна та самая дверь, которая и вызвала сомнениях у людей. Ведь фасад поликлиники обновили в 2021 году и теперь он один в один, как и здание морга, которое находится по соседству.