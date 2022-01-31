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Происшествия31 января 2022 7:21

В Петербурге арендатор убил хозяина квартиры из ревности к молодой девушке

И пытался зарезать свидетельницу, но она спаслась
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ревнивец устроил поножовщину в Невском районе.

Ревнивец устроил поножовщину в Невском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая драма развернулась в минувшие выходные в Невском районе Петербурга. В квартире на проспекте Большевиков приезжий из Саратовской области, снимавший комнату с молодой сожительницей, зарезал хозяина квартиры из ревности. А потом пытался убить и свидетельницу.

- Установлено, что 30 января около 04:00 во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина из ревности ножом убил хозяина квартиры, после чего также ножом пытался убить свидетеля – 29-летнюю женщину, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что нападавшим был 34-летний мужчина. Он задержан. А жертвой - 54-летний петербуржец. Драма развернулась из-за 21-летней девушки. Случайной свидетельницей, также снимавшей комнату, и получившей ножевые ранения, оказалась 28-летняя гражданка Узбекистана. Она госпитализирована.

Органами следствия возбуждено дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».