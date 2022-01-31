Температура воздуха в январе 2022 года в Петербурге стала на 3 градуса выше нормы

Минувший январь в Петербурге оказался на 3 градуса теплее нормы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий январь 2022 года в Санкт-Петербурге оказался довольно теплым. Хоть порой город и настигали морозы, но в основном температура воздуха была выше климатической нормы. Об этом "КП-Петербург" рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- Первая половина января то пугала горожан морозами, то "бросала в эар". До 12 января средсесуточная температура воздуха колебалась от 0,8 градусов тепла до 13 градусов мороза, - рассказала синоптик.

С 13 января в город пришло устойчивое тепло. Продолжительные оттепели иногда сменялись морозами. Но большую часть дней температура воздуха превышала норму на 5-10 градусов.

В целом в течение января среднемесячная температура на 3 градуса превысила норму. Но рекорд погода не установила. К примеру, в январе 2020 года температура была на 9,3 градуса выше нормы.

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