Госпиталь в "Ленэкспо" Петербурга срочно разворачивает новые койки из-за "омикрона"

В Ленэкспо развернут дополнительно 300 коек для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за взлета заражений "омикроном" в Санкт-Петербурге в срочном порядке разворачивают дополнительные мощности в больницах. С 1 февраля 2022 года еще 300 коек подготовят во временном госпитале в "Ленэкспо". Об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

- С завтрашнего дня создадут 300 новых коек для взрослых в "Ленэкспо". Для детей со вторника выделят дополнительно 64 места в больнице №22. Также запланировано открыть 35 коек в Педиатрическом университете. Плюс идут переговоры о создании еще 50 детских мест под COVID-19, - пояснил глава комитета.

Лисовец отметил, что лишь за последнюю неделю прирост числа госпитализированных составил около 40 процентов. Поэтому запас коек в городе просто необходим.

Также с четверга будут развернуты койки в 20-й больнице Московского района.

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