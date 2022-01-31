КГИОП утвердил новые охранные границы Балтийского вокзала

КГИОП обновил границы Балтийского вокзала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) утвердил новые границы здания Балтийского вокзала, который считается памятником регионального значения.

- На основе историко-культурного исследования, выполненного ООО «Росскарта» от 12.11.2021, утвердить границы объекта и режим использования территории объекта культурного значения «Здание Балтийского вокзала», расположенного по адресу: набережная Обводного канала, литера Б, - говорится в распоряжении КГИОП.

Отметим, что вокзал и ранее имел статус памятника. Сейчас его границы обозначены более точно по результатам новых исследований и кадастровой съемки.

Справка «КП»:

Комплекс зданий Балтийского вокзала, в том числе основное здание, было построено в 1857 году по проекту архитектора Александра Кракау в стиле неоренессанс. Используется по прямому назначению по настоящее время.