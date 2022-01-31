По юго-западу Петербурга промчался горящий пассажирский автобус

Мчащийся горящий автобус заметили в Красном Селе в Петербурге.

Горящий пассажирский автобус заметили на юго-западе Петербурга в полдень понедельника, 31 января. Видеозапись «огненного» рейса опубликовали в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте». Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, в общественном транспорте загорелся отсек с двигателем.

- В отличие от предыдущего воспламенения, на сей раз автобус удалось потушить без особого ущерба, - отмечают авторы публикации.

К слову, это не первый пожар в автобусе за уходящий понедельник. По данным МЧС, на 90-м километре внутреннего кольца КАД около 17:30 сгорел похожий транспорт. Этот рейсовый автобус спасти не удалось, он полностью уничтожен. Пострадавших в происшествии нет.