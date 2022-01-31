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Общество31 января 2022 20:27

Власти Петербурга одобрили проект планировки земли под трамвайную линию от Купчино до Славянки

Протяженность участка составит 21 километр
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Строительство трамвайной линии от Купчино до Славянки закончат в конце 2024 года.

Строительство трамвайной линии от Купчино до Славянки закончат в конце 2024 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга одобрили проект планировки территории под строительство трамвайной линии из Купчино до Славянки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного по итогам совещания в городском правительстве. Напомним, трамвай до Славянки пойдет через Шушары. Общая протяженность линии составит 21 километр. Трамвай будет идти через три района: Московский, Фрунзенский и Пушкинский.

- Новая трамвайная линия значительно улучшит транспортную доступность поселка Шушары, микрорайона Славянка, свяжет эти районы с Петербургом, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что вместе с трамвайной линией возведут инженерные сооружения, множество остановок, несколько транспортной проездов и полос отвода для железной дороги, а также построят трамвайное депо. По прогнозам властей, трамвай начнет движение по линии в конце 2024 года.