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Происшествия1 февраля 2022 8:34

В Петербурге водитель Росгвардии задержал соседа с ножом, изрезавшего мужчину и женщину

Бойцу пришлось применить травматический пистолет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Неадекватного мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Неадекватного мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Сотрудник Росгвардии обезвредил неадекватного мужчину, который с ножом набросился на мужчину и женщину. Он успел нанести несколько тяжелых ран потерпевшему. А потом отказался бросать оружие. В хулигана пришлось стрелять.

- 31 января военнослужащий-контрактник, водитель Росгвардии находился в гостях у знакомых на Пейзажной улице, когда услышал звуки борьбы и женские крики о помощи. Открыв дверь, он увидел лежащего на лестничной площадке мужчину с ножевыми ранениями. А дальше по коридору неизвестный избивал женщину и пытался затащить ее в квартиру, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Боец бросился на помощь женщине, но бивший ее мужчина начал угрожать ножом. Тогда Росгвардеец достал травматический пистолет и, после предупреждения, выстрелил злоумышленнику по ногам.

Позднее на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые задержали хулигана. А врачи скорой помощи помогли раненному мужчине и побитой женщине.

Водитель Росгвардии спас жизнь двум людям. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Водитель Росгвардии спас жизнь двум людям. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

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