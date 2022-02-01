В Петербурге мужчина упал на крышу лифта, в котором ехала женщина

Мужчина упал на крышу лифта, пока в нем ехала женщина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина провалился в шахту лифта и упал прямиком на крышу кабины. При этом, в этот момент в лифте находилась женщина. Все произошло днем 1 февраля 2022 года в одной из многоэтажек на Архивной улице. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник.

- 24-летний парень упал на кабину лифта, когда та была в движении. Их шахты он смог выбраться самостоятельно, - сообщил источник.

Несмотря на то, что мужчина смог выбраться на свободу, медицинская помощь ему потребовалась. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительным данным у него перелом ноги.

О состоянии женщины на данный момент ничего не сообщается. Сейчас полиция проводит проверку для того, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент и почему мужчина оказался в шахте.