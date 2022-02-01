Рецидивиста задержали за изнасилование дочери своей возлюбленной в Ленобласти

Мужчину задержали за изнасилование дочери своей возлюбленной в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за изнасилование девушки. Днем 31 января 2022 года в отделение МВД по Гатчинскому району обратилась 18-летняя жительница поселка Тайцы и обвинила в преступлении возлюбленного своей матери. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Девушка рассказала, что днем 30 января в квартире, где она проживает, сожитель ее матери под угрозой ножа совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

На место сразу же выехали сотрудники полиции. Они задержали 38-летнего безработного мужчину. Его доставили в отделение и временно задержали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина шесть раз был судим за кражи, грабежи и наркотики.