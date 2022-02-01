Власти Петербурга выделили 1,5 млрд рублей на маски и лекарства

Смольный выделил 1,5 млрд рублей на "ковидные" покупки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга выделили 1,5 млрд рублей на закупку масок и защитных костюмов для медиков, а также лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного по итогам совещания городского правительства, где подписали соответствующие постановления. Деньги выделят из резервного фонда. Первые 955 млн рублей уже распределяют между районными администрациями.

Часть средств потратят на перевозку пациентов на компьютерную томографию – порядка 72 млн рублей. Для этих целей хотят привлечь таксистов.

- Выделенные бюджетные средства позволят перевозить на процедуру КТ до 520 пациентов в день, что значительно снизит нагрузку на медицинский транспорт. Сейчас в Петербурге работает 10 специализированных центров, где проводится КТ-диагностика для больных ковидом, - отмечают в пресс-службе Смольного.

69 млн рублей и 1,5 миллиарда пойдут уже на перевозку участковых врачей к пациентам – все-таки на дому лечатся более 200 тысяч горожан. А конкретно на маски и спецкостюмы выделили 400 млн рублей.