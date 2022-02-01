Инспекторы ГИБДД устроили потасовку с девушкой-оперативником в отделе полиции в Петербурге

В Петербурге инспекторы ГИБДД устроили потасовку с сотрудницей уголовного розыска. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одном из отделов полиции в Василеостровском районе Петербурге инспекторы ГИБДД устроили потасовку с сотрудницей уголовного розыска. Все произошло под конец рабочего дня 31 января. Детали конфликта официально не называются, но известно, что двое крупных мужчин нанесли травмы молодой девушке, ее госпитализировали после происшествия. Теперь в МВД разбираются в обстоятельствах резонансной истории.

- По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка. В ходе нее дадут всестороннюю и объективную оценку действий всех участников инцидента, - заверили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пока неизвестно, что грозит сторонам конфликта, и кто в нем прав. «КП-Петербург» проследит за разрешением ситуации.