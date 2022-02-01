2,3 тысячи петербуржцев с инвалидностью нашли работу в 2021 году

В Петербурге активно трудоустраивают людей с инвалидностью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2 308 жителей Петербурга с инвалидностью трудоустроились в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе Центра занятости Северной столицы. Всего в минувшем году за помощью к специалистам с просьбой найти работу обратились более 5,3 тысячи горожан с ограниченными возможностями здоровья. Смольный выделил 60 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов и модернизацию уже существующих должностей.

Недавно в Северной столице открыли новую площадку, где помогают трудоустроиться людям с особенностями здоровья – это офис социального агентства «Работа-i», расположенный на Митрофаньевском шоссе, 2, к.1. Организация занимается поиском работы выпускников детских домов и другим молодым людям с инвалидностью – причем получить должность можно в престижных компаниях вроде IKEA, «Леруа Мерлен», SELA и других.

- «Работа-i» помогает компаниям, заинтересованным в инклюзии, выявить подходящие вакансии - осуществляет поиск, подбор и подготовку кандидатов для конкретной производственной задачи, - отмечают в пресс-службе Центра занятости.