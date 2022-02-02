На Английской набережной начали реставрировать особняк Румянцева

Сейчас фасад здания на Английской набережной, 44, закрыли лесами. Фото: vk.com/osobnyak_rumyantceva

Реставрация фасада знаменитого особняка Румянцева на Английской набережной началась с конца января. Сейчас рабочие уже возвели леса и принялись за дело. У них есть время до осени – ордер на производство работ от Государственной административно-технической инспекции действует по 14 октября.

- На Английской набережной, 44, началась реставрация фасадов особняка Н. П. Румянцева. На данный момент подходит к концу монтаж строительных лесов. Заказчиком работ выступает Музей истории Санкт-Петербурга, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что это одно из старейших зданий города. Особняк был построен в 1720-30 годах для князя Михаила Голицына, «выписанного» в Петербург по случаю обустройства новой столицы из Москвы по указу императрицы Анны Иоанновны.

Позднее, с 1802 по 1826 годы, дом принадлежал выдающемуся государственному деятелю и меценату Николаю Петровичу Румянцеву. При нем здание было основательно перестроено. За этот проект архитектор Василий Глинка был удостоен звания академика.

В 1828 году, после смерти Румянцева, здесь был открыт музей. В советские годы здесь располагались различные ведомства, школа пионервожатых, а часть помещений была отдана под квартиры. Сейчас в особняке Румянцева работает музей с одноименным названием - филиал государственного музея истории Санкт-Петербурга.