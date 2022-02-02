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Здоровье2 февраля 2022 8:49

Комздрав Петербурга составил памятку для семей с заразившимися коронавирусом близкими

В ведомстве разъяснили, что надо предпринять в первую очередь
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге составили памятку для семей с заразившимся коронавирусом близким

В Петербурге составили памятку для семей с заразившимся коронавирусом близким

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подготовили для горожан памятку действий, которые надо предпринять, если кто-то в семье заболевает коронавирусом. Тем более, что с приходом "омикрона" такие случаи участились. Об этом в ведомстве рассказали 1 февраля 2022 года.

Специалисты отмечают, что в первую очередь всех тех членов семьи, которые контактировали с заболевшим, надо отправить на самоизоляцию. Они должны провести на карантине семь дней. Но это касается только тех, кто не привит или не болел коронавирусом ранее.

- Вакцинированные и переболевшие граждане без симптомов изоляции не подлежат, - говорится в памятке.

Вместе с карантином, изолированным надо будет обратиться к врачу для оформления больничного. Если никаких симптомов болезни не будет проявляться, то больничный лист закроют через семь дней.

Но в случае, если признаки простуды начнут проявляться, следует обращаться по телефону 122 и вызвать врача на дом.