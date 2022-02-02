Высокий блондин приставал к 12-летней школьнице у поста ГИБДД в Мурино

Полиция ищет мужчину, пристававшего к школьнице в подземном переходе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция ищет высокого небритого блондина в синей куртке, который домогался школьницы в подземном переходе на границе Петербурга и Мурино. Инцидент произошел утром 1 февраля неподалеку от поста ГИБДД. Позднее в отделение обратилась мать потерпевшей.

- В полицию поступило заявление от женщины о том, что в районе пересечения Суздальского проспекта и улицы Руставели, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2009 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Школьница смогла вспомнить приметы злоумышленника, которые передала через мать: мужчина славянской внешности, рост 170-180 см, светлые волосы, с щетиной на подбородке. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы.

Сейчас по заявлению начата проверка, материалы переданы в Следственный комитет. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.