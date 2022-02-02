Труп женщины в запертой квартире в Петербурге стал уголовным делом

СК завел дело после обнаружения тела женщины в запертой квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 42-летней женщины в запертой изнутри квартире. Сообщение о том, что в доме на Ленинском проспекте лежит труп, поступило от соседки погибшей 31 января.

- В результате выезда на место происшествия обнаружен без внешних признаков насильственной смерти труп женщины, проживающей по вышеуказанному адресу. Дверь в квартиру была заперта изнутри, - сообщает источник «КП-Петербург».

Учитывая, что хозяйка любила выпить, у полиции не возникло особых подозрений. Тем не менее, труп был отправлен на судмедэкспертизу. Однако вскрытие показало, что смерть наступила в результате закрытой тупой травмы головы.

После этого было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Убийцу ищут.