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Происшествия2 февраля 2022 13:07

Труп женщины в запертой квартире в Петербурге стал уголовным делом

Экспертиза показала следы внешних причин смерти
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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СК завел дело после обнаружения тела женщины в запертой квартире.

СК завел дело после обнаружения тела женщины в запертой квартире.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 42-летней женщины в запертой изнутри квартире. Сообщение о том, что в доме на Ленинском проспекте лежит труп, поступило от соседки погибшей 31 января.

- В результате выезда на место происшествия обнаружен без внешних признаков насильственной смерти труп женщины, проживающей по вышеуказанному адресу. Дверь в квартиру была заперта изнутри, - сообщает источник «КП-Петербург».

Учитывая, что хозяйка любила выпить, у полиции не возникло особых подозрений. Тем не менее, труп был отправлен на судмедэкспертизу. Однако вскрытие показало, что смерть наступила в результате закрытой тупой травмы головы.

После этого было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Убийцу ищут.