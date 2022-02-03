В Мурино неадекватный мужчина терроризирует соседей криками, угрозами и нудизмом

В Мурино неадекватный житель многоэтажки терроризирует соседей. Фото: vk.com/drozdenko_au

В доме №63 на улице Шоссе в Лаврики в Мурино неадекватный мужчина терроризирует соседей из второй парадной своими истошными криками, угрозами расправы и изнасилования, а также нудизмом. Да, «джентльмен» с 13 этажа высотки любит выйти из своей квартиры и прогуляться по общему коридору в чем мать родила, попутно разговаривая с самим собой.

Видеозаписи буйных похождений персонажа облетели соцсети, изначально их опубликовали в группе «ЖК «Ромашки» Девяткино» во «Вконтакте». По словам местных жителей, у мужчины проблемы с психикой, но на него нет никакой управы. Хуже всего приходится непосредственной соседке. Жильцы просят не пускать в парадную детей и женщин без сопровождения.

Хуже всего приходится соседке буйного мужчины, он без остановки ломится к ней. Фото: vk.com/drozdenko_au

- Неоднократно домогался и угрожал насилием сексуального характера девушке, живущей по соседству (заявление в полицию было написано), она уже второй месяц живет у друзей, так как ей страшно столкнуться с ним, - пишут авторы публикации, предоставившие записи с камер видеонаблюдения.

Напуганные жильцы добавляют, что полиция уже отправляла неадеквата в психбольницу, но тот сбежал оттуда спустя сутки.