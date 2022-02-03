Мужчина изнасиловал двухлетнюю дочь своего друга в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за насилие над двухлетней девочкой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело об изнасиловании мужчиной двухлетней девочки. Об этом "КП-Петербург" стало известно 3 февраля 2022 года от источника в правоохранительных органах.

- Вечером 31 января в полицию обратился 31-летний мужчина, который рассказал, что в ночь с 29 на 30 января у него оставался ночевать 36-летний знакомый, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2019 года рождения, - рассказал источник.

Полиция начала проверку и 2 февраля возбудила уголовное дело. В тот же день подозреваемого задержали.

На данный момент продолжается расследование. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

https://www.kp.ru/online/news/4614807/Напомним, что ранее в Петербурге задержали 19-летнего парня за развращение 13-летней девочки.