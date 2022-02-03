Гаражный кооператив снесут на улице Кораблестроителей ради строительства школы

Гаражный кооператив снесут в Василеостровском районе. Фото: ККИ СПб

Крупный гаражный кооператив снесут в Василеостровском районе Петербурга. В будущем на этом месте появится школа на 1375 мест. Но сначала чиновникам предстоит решить вопрос с освобождением территории. Уведомления хозяевам боксов уже направлены.

- Сотрудниками Комитета по контролю за имуществом на гаражных боксах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения незаконно занимаемой территории, - сообщает пресс-служба комитета.

Владельцы гаражей должны самостоятельно вывезти все имущество до того, как гаражи пустят под бульдозер.

Сейчас по адресу: Морская набережная, участок 47, у дома 12, корпус 3, литера А по улице Кораблестроителей, располагается гаражный кооператив КАС «МАЯК». Договор аренды с автомобилистами действовал до 2020 года, но потом был расторгнут.

По мнению властей, территория в 33 тысяч квадратных метров, по сути, занята незаконно.