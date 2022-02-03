1,8 тысяча человек с травмами попали в НИИ Джанелидзе в Петербурге за январь 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За январь 2022 года в Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступили 1,8 тысяча человек с травмами. Об этом 3 февраля 2022 года рассказал профессор университета Игорь Беленький.

- За январь нами принято 1800 пациентов с травмами, около 400 из них были госпитализированы с тяжелыми повреждениями скелета, которые нуждались в оперативном лечении, - отметил Игорь Григорьевич.

Специалист отметил, что это общее количество пострадавших с самими различными повреждениями, в том числе при падении на улицы, либо получившие бытовые травмы дома. Очень небольшая доля из них спортивные и производственные травмы.

Также Игорь Беленький добавил, что текущий год ничем не отличается от предыдущих по количеству травм. Такой уровень вполне свойственен зимнему сезону.