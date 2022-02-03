Сотрудницу миграционной службы в Петербурге поймали на продаже фальшивых паспортов мигрантам

Сотрудница миграционной службы в Петербурге продавала иностранцам фальшивые паспорта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудницу миграционной службы поймали на том, что она продает фальшивые паспорта. Женщина "умело" вела бизнес, зарабатывая на выдаче документов мигрантам. Об этом 3 февраля 2022 года пишут "Невские новости".

- Согласно данным следствия, работница за некоторую сумму вносила в электронную базу данных информацию о получении российского гражданства иностранцами, - пишет издание.

В основном ее "клиентами" были нелегальные мигранты, выходцы из бывших стран СССР. Таким образом они становились гражданами России, а вместе и тем их семьи сразу же получали право на льготное пребывания на территории страны.

Известно, что из службы женщина была уволена еще в августе, когда вся история вскрылась. Но только 1 февраля следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас управление по вопросам миграции занимается аннулированием поддельных документов.