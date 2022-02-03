Единые квитанции за ЖКХ в Петербурге появятся в ноябре 2022 года

В ноябре 2022 года в Петербурге появятся первые единые квитанции за ЖКХ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге появятся первые единые квитанции за ЖКХ в ноябре 2022 года. Об этом сообщил первый замглавы жилкома Роман Канивцов. По словам чиновника, уже давно назревал вопрос по объединению «платежек» для удобства потребителей. Горожане будут получать одну квитанцию с платежом и по свету, и по капремонту и за коммунальные услуги. В общем, неразбериху с бумажками уберут.

- Объединив все это в одно, человек сможет сразу все оплатить, быстро, да еще и получить консультацию. Сейчас у нас некоторые компании имеют ограниченное число офисов, туда так просто не попасть. В будущем потребитель сможет прийти в любой офис ЕРЦ Петербурга, чтобы оперативно решить вопрос, - сообщил Роман Канивцов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом в Смольном обещают не брать комиссию за оплату по таким объединенным квитанциям.