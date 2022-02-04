Прошедшая ночь стала самой холодной в Петербурге с середины января

Мороз и солнце, день чудесный. Но ночью было очень холодно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с середины января. По данным синоптиков, температура падала ниже 19 градусов. Из-за антициклона сейчас в городе холоднее на 7-8 градусов климатической нормы. Но надолго морозы не задержатся.

- Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с 12 января, минимальная температура воздуха пустилась до -19,2 градуса, - отмечает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем, согласно прогнозу, термометры покажут до -9 градусов. Будет ясно и без осадков. Но уже завтра начнет понемногу теплеть, а в воскресенье температура вернется к нулевой отметке. Снова станет облачно, повалит снег.

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