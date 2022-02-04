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Происшествия4 февраля 2022 7:01

Храм «Неупиваемая чаша» обворовали в Петербурге

Злоумышленник унес ювелирные украшения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Петербурге обворовали храм.

В Петербурге обворовали храм.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Московского района Петербурга ищет и худощавого мужчину, который мог обворовать храм «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице. О краже заявил завхоз храма. По его словам, все произошло вечером 3 февраля.

- В период с 19:23 до 20:09 неизвестный, путем свободного доступа, совершил хищение ювелирных изделий из храма по адресу: цветочная улица, 16, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас служители церкви и полицейские устанавливают точный список пропавших вещей. А всем патрульным нарядам разослана ориентировка на худощавого мужчину славянской внешности, возрастом около 40-45 лет, ростом в 180 сантиметров. Был одет в черное пальто, черные брюки. Особая примета: длинные волосы с проседью.