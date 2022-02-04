Мигрант забил до смерти мужчину в Петербурге

Труп избитого мужчины нашли в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует дело в связи с обнаружением трупа 44-летнего мужчины. Его бездыханное тело нашла знакомая в квартире дома 51 по Новочеркасскому проспекту, которую погибший снимал. Об этом 4 февраля 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- При осмотре на трупе были обнаружены гематомы на лице. В этой же квартире находится 28-летний мигрант, - рассказал источник.

Выяснилось, что около часа ночи 3 февраля между парнем и мужчиной возник скандал. Молодой человек набросился на оппонента, руками и ногами избил его до смерти.

На данный момент подозреваемый задержан. В отношении него составлен протокол. Ранее парень к уголовной отвественности не привлекался.

Пока что полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.