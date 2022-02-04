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Происшествия4 февраля 2022 8:32

В Петербурге 1,5-годовалый ребенок наелся наполнителя для кошачьего туалета

Обстоятельства ЧП проверяет полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Ребенок съел наполнитель из кошачьего туалета и попал в больницу.

Ребенок съел наполнитель из кошачьего туалета и попал в больницу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Маленький ребенок едва не погиб в Петербурге по недосмотру родителей. Малышу, едва начавшему самостоятельно ходить, срочно понадобилась помощь врачей. Причина в домашнем питомце. Точнее в кошачьем туалете, в котором оказался привлекательный для ребенка наполнитель в гранулах. Его малыш, как и все несмышленые дети, сразу же потянул в рот.

- 4 февраля в 5:58 утра в службу скорой помощи поступил звонок, что мальчик в возрасте 1,5 лет съел кошачий наполнитель, - сообщает источник «КП-Петербург».

На указанный адрес направилась бригада врачей неотложки. А поскольку дело касается ЧП с детьми до трех лет, информация была автоматически перенаправлена в полицию. Сейчас по факту инцидента ведется проверка. Родителям малыша предстоит беседа с участковым.