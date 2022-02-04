В Петербурге 1,5-годовалый ребенок наелся наполнителя для кошачьего туалета

Ребенок съел наполнитель из кошачьего туалета и попал в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Маленький ребенок едва не погиб в Петербурге по недосмотру родителей. Малышу, едва начавшему самостоятельно ходить, срочно понадобилась помощь врачей. Причина в домашнем питомце. Точнее в кошачьем туалете, в котором оказался привлекательный для ребенка наполнитель в гранулах. Его малыш, как и все несмышленые дети, сразу же потянул в рот.

- 4 февраля в 5:58 утра в службу скорой помощи поступил звонок, что мальчик в возрасте 1,5 лет съел кошачий наполнитель, - сообщает источник «КП-Петербург».

На указанный адрес направилась бригада врачей неотложки. А поскольку дело касается ЧП с детьми до трех лет, информация была автоматически перенаправлена в полицию. Сейчас по факту инцидента ведется проверка. Родителям малыша предстоит беседа с участковым.